Krypto-Sensation: MicroStrategy schnappt sich 12.333 Bitcoins! Und die Aktie?

Die jüngsten Bitcoin-Käufe wurden zumindest teilweise durch den Verkauf neuer Aktien finanziert. Bis zum 27. Juni hat das US-Unternehmen auf diese Weise rund 334 Millionen US-Dollar eingenommen, wie aus der SEC-Mitteilung hervorgeht.

Insgesamt besitzt das Unternehmen damit nach eigenen Angaben 152.333 Bitcoins im Gesamtwert von rund 4,52 Milliarden US-Dollar. Im Durchschnitt wurden 29.688 US-Dollar pro Bitcoin bezahlt.



Damit liegt das Bitcoin-Portfolio von MicroStrategy im Plus, denn ein Bitcoin kostet aktuell laut CoinMarketCap 30.705 US-Dollar.



Die MicroStrategy-Aktie kann von den jüngsten Zukäufen profitieren. An der Nasdaq steht die Aktie nachbörslich mehr als 4,5 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn hat das Papier sogar 140 Prozent hinzugewonnen:





Derzeit empfehlen laut MarketScreener zwei Analysten (Berenberg Bank und Canaccord Genuity) die Aktie zum Kauf. Die Analysten der US-Investmentbank Jefferies raten hingegen zum Verkauf der MicroStrategy-Aktie.

