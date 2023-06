Recce Pharmaceuticals erhält Ethikzulassung für die Erweiterung seiner klinischen Phase-I/II-Studie zu RECCE 327 mit kürzerer Infusionsdauer

- In der Phase-I/II-Studie zur intravenösen Verabreichung bei Harnwegsinfekten mit kürzerer Infusionsdauer soll die Verabreichung zusätzlich zum Forschungsinstitut CMAX Clinical Research nun auch in der Forschungseinrichtung Scientia Clinical Research stattfinden

- Mit der Genehmigung durch das Human Research Ethics Committee kann nun auch eine Verabreichung am Institut Scientia Clinical Research und damit an eine noch breitere Patientenpopulation in mehreren erstklassigen Einrichtungen erfolgen

Sydney, Australien, 29. Juni 2023 / IRW-Press / - Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das Human Research Ethics Committee (HREC) dem Unternehmen die Ausweitung seiner klinischen Phase-I/II-Studie zur intravenösen Verabreichung seines Leadkandidaten RECCE 327 (R327) mit kürzerer Infusionsdauer auf das Forschungsinstitut Scientia Clinical Research genehmigt hat.

In der klinischen Studie wird eine kürzere Verabreichungsdauer von R327 bewertet, die möglicherweise im Rahmen der Erstuntersuchung des Patienten beim Hausarzt oder in der Akutversorgung zum Einsatz kommen könnte. R327 wird an rund 16 Studienteilnehmer als Breitband-Antiinfektivum für das gesamte Spektrum von Harnwegsinfektionen (einfache, komplizierte und wiederkehrende Infektionen) verabreicht. Eine Phase-II-Studie an Patienten mit Harnwegsinfekten wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 eingeleitet.

Scientia Clinical Research ist eine international renommierte, öffentlich finanzierte Einrichtung für klinische Studien mit Sitz in New South Wales (Australien), die auf First-in-Human- und First-in-Patient-Studien sowie auf spätere Studienphasen spezialisiert ist. Die Forschungseinrichtung ist in einen großen Forschungskomplex gemeinsam mit dem Prince of Wales Hospital, dem Royal Hospital for Women, der University of New South Wales (UNSW) und dem Lowy Cancer Research Centre eingebunden.