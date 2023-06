Berlin Heals Holding AG schliesst Finanzierungsrunde für laufende CE-Studie erfolgreich ab

ZUG, Schweiz, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Berlin Heals Holding AG, ein MedTech-Startup-Unternehmen, entwickelt eine bahnbrechende Methode für die Therapie der Herzinsuffizienz. Das Produkt C-MIC ist bereits erfolgreich an Patienten in einer Pilotstudie getestet und ist jetzt in der CE-Zulassungsstudie. Das Unternehmen hat im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Finanzierungsrunde erfolgreich zusätzliche 6 Mio. CHF von Investoren erhalten. Damit ist die Fortführung der CE-Studie und Vorbereitungen für FDA Studien für die Zulassung ihrer patentierten Technologie zur Therapie der dilatativen Kardiomyopathie einen wichtigen Schritt weiter gekommen.

Die Finanzierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an welchem die Firma bereits rund 60% der erforderlichen CE-Patienten rekrutiert hat. Nachdem Berlin Heals Holding AG bereits in einer First in Human Pilotstudie einen grossen Anwendungserfolg erzielen konnte, scheinen die bisher gewonnenen Daten aus der 2022 begonnenen CE-Zertifizierungsstudie die Resultate der Erststudie klar zu bestätigten. Bisher wurden rund CHF 35 Millionen in die Entwicklung des entsprechenden Implantates und in die Zertifizierung investiert. Berlin Heals Holding AG erwartet, dass bis zum ersten Quartal 2024 100% der CE-Patienten rekrutiert sein werden; entsprechende Studienresultate werden ca. sechs Monate danach vorliegen. Ziel des Unternehmens ist es, anschliessend so bald wie möglich die CE-Zertifizierung für ihr Produkt zu erhalten.

Marko Bagaric, Chief Executive Officer von Berlin Heals Holding AG, kommentiert:

"Wir haben diese Finanzierungsrunde initiiert, um die CE-Zertifizierungsstudie möglichst zügig und erfolgreich abschliessen zu können. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang auch, dass wir die Schweizer Firma Fumedica - eine Spezialanbieterin in den Bereichen Herzchirurgie und interventionelle Kardiologie - als neue Investorin gewinnen konnten; Fumedica könnte für den initialen Vertrieb des Produktes im DACH-Raum eine wichtige Rolle spielen. Wir sind überzeugt, dass Berlin Heals Holding AG mit ihrer bahnbrechenden Technologie einiges bewegen wird. Denn Herzinsuffizienz ist nicht nur sehr weit verbreitet, sondern nach wie vor auch eine der häufigsten Todesursachen weltweit."

Die Berlin Heals Holding AG ist eine im Jahr 2014 von bekannten Herzspezialisten und Ingenieuren gegründete Aktiengesellschaft. Das Start-up hat ein neuartiges Gerät/Implantat - "C-MIC" (Cardiac Microcurrent) genannt - entwickelt, welches mit Hilfe eines konstanten elektrischen Mikrostromes und des infolgedessen entstehenden elektrischen Feldes Entzündungsparameter des Herzgewebes bei Herzschwäche-Patienten rasch und nachhaltig verbessert. Bisher wurden über 35 C-MIC-Geräte erfolgreich mit sehr guten Ergebnissen implantiert.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1843666/Berlin_Heals_Logo.jpg

Ansprechpartnerin:

Marko Bagaric

info@berlinheals.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/berlin-heals-holding-ag-schliesst-finanzierungsrunde-fur-laufende-ce-studie-erfolgreich-ab-301865830.html