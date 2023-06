Genuss-Urlaub bei Kulinarischen Veredelungswochen

Straß im Straßertale (ots) - Regionale Spezialitäten im Sommer und Herbst

genießen:



Bei den Kulinarischen Veredelungswochen haben Gäste die Möglichkeit, in ihrem

Österreich-Urlaub regionaltypische Lebensmittel und deren Qualitäten

kennenzulernen. Und noch am selben Tag oder im Rahmen eines Hotel-Packages bei

einer Menüfolge dieselbe Produktqualität " gastronomisch veredelt " serviert zu

bekommen. Die Gastgeber von Genuss Reisen

(https://www.genussreisen-oesterreich.at/) und 50plus Hotels

(https://www.50plushotels.at/) laden diesen Sommer und Herbst zum Kennenlernen

regionaler Produkte wie Kriecherl, Käse, Lamm, Saiblinge, Wild, Kräuter oder

Wein in ihre Regionen ein. Genussurlaubs-Höhepunkt ist bei jedem Gastgeber die

gastronomische Veredelung regionaler Spezialitäten mit Top-Qualität.



Genuss Reisen-Obmann Hermann Paschinger: "Restaurants und Hotels vom Burgenland

bis Tirol bieten konkrete Angebote für genussvolle Sommer- und Herbsturlaube an:

Österreich ist das Land der behutsamen Veredelung."