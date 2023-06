Bilfinger beenden Abwärtstrend dank 'Buy' von UBS

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Großbank UBS für Bilfinger könnte der Aktie die Beendigung eines wochenlangen Abwärtstrends bescheren. Am Donnerstagvormittag schnellten die Papiere des Bau- und Industriedienstleisters in der Spitze um mehr als 13 Prozent auf 36,40 Euro nach oben auf den höchsten Stand seit dem 11. Mai. An jenem Tag hatten die Aktien nach dem Geschäftsbericht für das erste Quartal fünfeinhalb Prozent eingebüßt und in den folgenden Wochen stetig nachgegeben bis auf zuletzt gut 30 Euro Anfang dieser Woche.

UBS-Analyst Gregor Kuglitsch hatte die Quartalszahlen seinerzeit zwar gelobt, seine Anlageempfehlung aber auf "Neutral" belassen. An diesem Donnerstag nun drehte Kuglitsch das Votum auf "Kaufen" und begründete dies nicht zuletzt mit den jüngsten Kursverlusten. "Wir denken, dass der Markt eine Marge von rund vier Prozent einpreist und damit das Potenzial für einen Anstieg 2024 weitgehend ignoriert", erläuterte der Experte.