Durchatmen in der Stadt Das Thule Shine Air Purifier Canopy sorgt für gereinigte Luft für Babys (FOTO)

Malmö, Schweden (ots) - Für viele Familien, die in Städten auf der ganzen Welt

leben, ist Luftverschmutzung tägliche Realität. Dabei sind Babys und Kleinkinder

den schädlichen Auswirkungen der Umweltverschmutzung am stärksten ausgesetzt, da

sich ihre Lungen noch in der Entwicklung befinden. Um Eltern auch in Großstädten

unabhängig zu machen und Kindern unterwegs gute Luftqualität zu bieten, hat

Thule das Thule Shine Air Purifier Canopy entwickelt: es ist ein Zubehör mit

Luftfilter für den Thule Shine Kinderwagen, das dafür sorgt, dass der Nachwuchs

überall gereinigte Luft atmen kann - gesteuert und kontrolliert per App.



Thule, der renommierte Hersteller und Experte für Kinderprodukte, hat sich mit

dem schwedischen Technologie-Startup bubl. AB zusammengetan, um die

Luftreinigungstechnologie zu entwickeln, die im Thule Shine Air Purifier Canopy

zum Einsatz kommt. Das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und bewährten

Technologien basierende System sorgt dafür, dass Babys und Kleinkinder überall

gereinigte Luft atmen können. Das Verdeck verwendet dabei HEPA-Filter, wie sie

beispielsweise auch in Krankenhäusern in den Operationssälen eingesetzt werden.

HEPA steht für "High Efficiency Particulate Air filter", das bedeutet, die

Filter sind in der Lage, Mikropartikel wie Feinstaub, Aerosole aber auch Viren

und Bakterien zu sehr großen Teilen zu filtern. Kombiniert wird der Filter mit

einem leisen Ventilator, der dafür sorgt, dass das Baby nicht geweckt oder

gestört wird, indem er eine sehr sanfte Brise gefilterter Luft erzeugt. Trotz

der Sanftheit des Luftstroms werden pro Minute mehr als 150 Liter gereinigte

Luft um das Baby herum abgegeben. Die zugehörige App vergleicht die Luftqualität

im Inneren des Kinderwagens mit der Luft draußen, ermöglicht die Steuerung und

informiert Eltern, wann es Zeit ist, den Filter zu wechseln.