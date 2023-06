DAX kaum verändert

Aktuell zeigt sich der DAX am heutigen Donnerstag kaum verändert im Bereich von 15.950 Punkten. Der DAX notiert leicht unter dem 10er-EMA bei aktuell 15.976 Punkten, wo der Index am Vortag nach unten abgeprallt war. Der Index zeigt im Tageschart eine hohe Abwärtsdynamik und könnte im Bereich um den 10er-EMA sein Verlaufshoch erreichen und in der Folge den kurzfristigen Abwärtstrend weiter fortsetzen. Im Bereich von 16.000 Punkten notiert mit dem oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart zudem ein wichtiger Widerstand.

Mit Spannung wurden am Vorabend die Ergebnisse des Banken-Stresstests in den USA erwartet. Alle 23 Banken, die die Federal Reserve im Rahmen ihres jährlichen Stresstests überwacht, haben die Überprüfung bestanden. Bankenaktien wie JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo oder Goldman Sachs konnten nachbörslich zulegen. Ansteigen konnten auch die Titel von Micron. Der Halbleiterkonzern konnte zuvor besser als erwartete Ergebnisse ausweisen und zudem mit einem positiven Ausblick auf das 4. Quartal aufwarten.