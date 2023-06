Frankfurt am Main (ots) - Kein Unternehmen wagt im zweiten Quartal 2023 den

Der deutsche Emissionsmarkt kommt im laufenden Jahr bislang nicht in Schwung: Im

zweiten Quartal verzeichnete die Frankfurter Börse keine einzige Erstnotiz. Auch

die Kapitalerhöhungen verharren auf tiefem Niveau. Einziger Lichtblick ist die

deutliche Erholung der Investmentgrade-Fremdkapitalemissionen. Der für Anfang

Juli geplante Börsengang von Thyssenkrupp Nucera könnte den Start in ein aus

Emissionssicht besseres zweites Halbjahr markieren.





Zu diesen Ergebnissen kommt die Analyse "Emissionsmarkt Deutschland", für diedas Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC vierteljährlich dieAktienneuemissionen an der Börse Frankfurt erfasst.Aktienmarktumfeld zuletzt stabilisiert"Im ersten Halbjahr 2023 war die Situation am Aktienmarkt geprägt vonRezessionsängsten und der Unsicherheit, inwiefern es den Zentralbanken gelingt,die Inflation zu bekämpfen. In den vergangenen Wochen scheint sich die Lage anden Kapitalmärkten aber stetig zu verbessern - dank der zuletzt eherzurückhaltenden Zinspolitik und positiven makroökonomischen Daten", kommentiertStephan Wyrobisch, PwC-Experte für Kapitalmarkttransaktionen. So ist der DAX seit Jahresbeginn um 12,5 Prozent gestiegen und erreichte im Juni sogar einneues Allzeithoch. Gleichzeitig ist die Volatilität - ebenfalls ein Indikatorfür Unsicherheit am Kapitalmarkt - derzeit vergleichsweise gering, wasgrundsätzlich Transaktionen begünstigen sollte."Trotz der im ersten Halbjahr 2023 guten Indexperformance waren dieHandelsvolumina eher gering und viele Investoren agierten sehr vorsichtig. Seiteinigen Wochen beobachten wir, dass Fondsmanager wieder verstärkt in Aktieninvestieren", erläutert Wyrobisch.Schwächstes erstes IPO-Halbjahr seit 2020In Sachen Börsengänge war das zweite Quartal trotzdem eine Enttäuschung: DieFrankfurter Börse registrierte kein einziges Initial Public Offering (IPO).Bereits das erste Quartal verlief mau: Mit dem Internetdienstleister IONOS gingnur ein Unternehmen an die Börse und spielte dabei 389 Millionen Euro ein.Gemessen am Emissionsvolumen ist damit das erste Halbjahr 2023 der schwächste