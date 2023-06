Restaurants und Urlaub Ausgabepläne in Österreich von Corona-Nachholbedarf geprägt

Wien (ots) -



- 79 Prozent der Menschen in Österreich planen Restaurantbesuche

- Gestiegene Lebenshaltungskosten bremsen Ausgabebereitschaft



Die Pandemie ist weniger präsent und die Freude über ein Jahr ohne

Einschränkungen groß. Das zieht die Menschen in Restaurants und Cafés, Theater

und Ausstellungen, ferne Länder und nahe Ferienregionen. Rund acht von zehn

Österreichern planen in diesem Jahr ins Restaurant zu gehen. Das ist ein Anstieg

um elf Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Auch Urlaube sind weiterhin

populär: 73 Prozent möchten 2023 Geld in Reisen investieren, eine leichte

Zunahme zum Vorjahr. Ausgaben für Kultur sind bei 55 Prozent geplant, vier

Prozentpunkte mehr als 2022. Geld für ihre Hobbys haben 46 Prozent vorgemerkt,

etwas mehr als im Vorjahr. Dafür sinkt die Ausgabebereitschaft für das eigene

Zuhause leicht. Dies sind die Ergebnisse der repräsentativen Studie

"TeamBank-Liquiditätsbarometer", für die 1.478 Personen in Österreich digital

befragt wurden.