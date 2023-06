München (ots) - Unter dem Leitmotto "Die Zukunft nachhaltig gestalten"

veranstaltete die Süddeutsche Zeitung auch in diesem Jahr ihren

Nachhaltigkeitsgipfel in München. Über die Wirkung nachhaltiger Geldanlagen

diskutierten mit Wirtschaftsredakteurin Nakissa Salavati im Panel "Grünes

Investieren - Kann Geld die Wirtschaft grüner machen" Uwe Mahrt (CEO, Pangaea

Life GmbH), Markus Müller (Chief Investment Officer ESG, Deutsche Bank) und

Aysel Osmanoglu (Vorstandssprecherin, GLS Gemeinschaftsbank).



Grüne Ansprüche der Kunden an die Branche wachsen





Die Zeit unbedarfter Kundinnen und Kunden gehöre beim Thema Nachhhaltigkeit imFinanzsektor der Vergangenheit an, ist sich Uwe Mahrt, CEO der Pangaea LifeGmbH, in der Panel-Diskussion zum Thema grünes Investieren sicher. "Kundenwissen heute genau, was sie wollen. Und was sie wollen, ist, dass Versichererund Banken die Vision einer nachhaltigen Gestaltung der Wirtschaft mitgehen", soder Geschäftsführer der auf die nachhaltige Geldanlage spezialisierten Marke.Neben den Investments im Rahmen von Fonds, kämen Akteure ihren Hausaufgaben auchin der nachhaltigen Transformation ihres Deckungsstocks immer besser nach. Sohabe die Versicherungsgruppe die Bayerische, Muttergesellschaft der Pangaea LifeGmbH, diesen Wandel bereits besonders weit vorangetrieben. Nachhaltigkeit nachArtikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung wurde dem Sicherungsvermögen derLeben-Gesellschaft BL die Bayerische Lebensversicherung AG als einer der erstenVersicherer auf dem Markt vom renommierten ESG-Analysehaus Zielke ResearchConsult bestätigt.Glaubwürdigkeit durch TransparenzBeim Thema nachhaltiges Investieren spiele Glaubwürdigkeit eine Schlüsselrolle,so Mahrt. Finanzakteure seien gefordert durch eigene Projekte proaktiv zuzeigen, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden. "Deshalb investieren wirmit unseren beiden Fonds auch direkt in nachhaltige Projekte, wie Windparks inNorwegen, riesige Photovoltaikanlagen zum Beispiel in Spanien und auch in diefür die Energiewende so elementaren Großspeicher für Erneuerbare". Was Letzterebetrifft, nahm die Pangaea Life jüngst einen der leistungsstärksten nachhaltigenEnergiespeicher Europas in Belgien in das Portfolio des Fonds "Blue Energy" auf.In der hochkarätig besetzten Diskussionsrunde auf dem SZ-Gipfel unterstrich UweMahrt zudem die Bedeutung des Faktors Transparenz: "Kundinnen und Kunden werdenuns als Branche nur dann langfristig ihr Vertrauen schenken und der Finanzierungder nachhaltigen Wende gemeinsam mit uns zum Durchbruch verhelfen, wenn wirunsere Bücher offenlegen. Das heißt, dass wir zeigen müssen, wie wir mit