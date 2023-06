JEFFERIES stuft Flutter auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flutter angesichts eines drohenden Glücksspiel-Werbeverbots in Australien auf "Buy" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Zwar sei eine erste negative Kursreaktion wahrscheinlich, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letztlich könne ein Werbeverbot für etablierte Marken aber sogar positiv werden. Er hob hervor, dass die Flutter-Marke Sportsbet in Australien der führende Online-Anbieter sei./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 02:41 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 02:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Flutter Entertainment Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 180,5EUR gehandelt.