- ADAC Sonnenkilometer-Monitor zeigt Lademöglichkeiten im Vergleich

- Erhebliche Kosten- und Umweltvorteile durch Solaranlagen möglich

- Umfrage: Bereits 44 Prozent der E-Fahrer laden eigenen Solarstrom



(ADAC SE) Eigenheimbesitzer können ihre Kosten und CO2-Emissionen erheblich

senken, wenn sie ihr E-Auto bevorzugt mit Sonnenstrom vom eigenen Dach laden.

Dies zeigt der neue ADAC Sonnenkilometer-Monitor (*), mit dem E-Mobilisten sich

einen schnellen Überblick zu ihren Ladekosten und Emissionen verschaffen können.

Die Zusammenstellung, die halbjährlich veröffentlicht wird, eröffnet mit dem

Vergleich der Ladeoptionen einen Blick auf die Stromkosten sowie die

CO2-Emissionen pro Jahr zu den jeweils gegebenen Voraussetzungen und Tarifen

(siehe Grafik "ADAC Sonnenkilometer-Monitor"). Hierzu greift der ADAC

Sonnenkilometer-Monitor auf die Berechnungen des ADAC Solarrechners zurück, den

der ADAC mit seinem Kooperationspartner zolar entwickelt hat.





Der ADAC Solarrechner(https://www.adac.de/fahrzeugwelt/solar/?redirectId=quer.solar) zeigt basierendauf der Lage und den individuellen Voraussetzungen der Immobilie die zuerwartenden Sonnenstrom-Erträge über den Jahresverlauf. Dazu weist er diemöglichen Sonnenkilometer, die mit dem Solarenergie-Anteil im Elektroautozurückgelegt werden können, sowie den Reststrombedarf vom herkömmlichenEnergieversorger aus. Abhängig von Fahrzeugklasse, Fahrleistung und Verbrauchlassen sich zum Beispiel jährlich in einem durchschnittlichenVier-Personen-Eigenheim bei einem 80-prozentigen Eigenstromanteil mehrereTausend "Frei-Kilometer" erwirtschaften und insgesamt mehr als vier Tonnen CO2einsparen.Modellrechnung: Bei 8000 Sonnenkilometern 50 Prozent Stromkosten sparenDas E-Auto ist idealerweise in eine möglichst nachhaltige System-Umgebungeingebunden. Je nach den individuellen Möglichkeiten setzt sie sich zusammen auseinem hohen Anteil an regenerativen Energiequellen sowie einer zuhauseverfügbaren Ladeinfrastruktur. Unterwegs fallen neben den Stromgebühren noch dieKosten verschiedener Anbieter und Roaming-Verbunde an. Dabei ist der Überblicküber diese Zusammenhänge und die fortlaufenden Entwicklungen die großeHerausforderung für die Verbraucher. Der neue ADAC Sonnenkilometer-Monitor, derin Kooperation mit dem Online-Solar- Anbieter zolar entwickelt wurde, verschafftmit den wichtigsten Daten, Fakten und Hochrechnungen einen schnellen Überblick.Legt man zum Beispiel zu aktuellen Durchschnittskonditionen in Deutschland einen