Wasserstoff-Strategie Baden-Württemberg Umsetzung muss für Chemieindustrie schnell, passgenau, technologieoffen und wirtschaftlich sein / Zumeldung zur Regierungserklärung MP Kretschmann (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Die chemische und pharmazeutische Industrie in

Baden-Württemberg unterstreicht die Notwendigkeit, die Wasserstoff-Infrastruktur

im Land auszubauen. Baden-Württemberg dürfe nicht abgehängt werden, so der

Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI)

Baden-Württemberg. Prof. Dr. Winfried Golla, zur Regierungserklärung von

Ministerpräsident Winfried Kretschmann.



Golla weiter: "Es ist richtig und wichtig, dass Baden-Württemberg die

Wasserstoff-Infrastruktur ausbauen will. Entscheidend ist, dass drei Punkte

beachtet werden, um den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg zu stärken: Die

Wasserstoff-Infrastruktur muss schnellstmöglich auf den zukünftigen Bedarf

ausgelegt werden. Die Erzeugung und der Einsatz von Wasserstoff müssen

technologieoffen geplant werden. Denn, das ist unser dritter Punkt als Chemie-

und Pharmaindustrie: Der Wechsel zu einem zunehmend wasserstoffgetriebenen

Industriestandort muss bezahlbar sein - für die Unternehmen im internationalen

Wettbewerb, für die Bürger und für die Gesellschaft."