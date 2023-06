Tata Communications übernimmt Kaleyra, einen führenden globalen CPaaS Platform Player, in einer Cash-Transaktion

NEW YORK und MUMBAI, Indien, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein globaler digitaler Ökosystem-Wegbereiter, gibt heute bekannt, dass er über Tata Communications Limited eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) abgeschlossen hat, um globale Unternehmen zu befähigen, ihren Kunden personalisierte Erlebnisse anzubieten. Kaleyra ist ein globaler Anbieter von integrierten Omnichannel-Kommunikationsdiensten mit einer Reihe von proprietären Plattformen, die eine gezielte Personalisierung durch Messaging, Video, Push-Benachrichtigungen, E-Mail- und sprachgestützte Dienste sowie Chatbots bieten.

Mit dieser Transaktion erhält Tata Communications eine branchenerprobte Plattform mit starken Fähigkeiten und einer großen Reichweite. Kaleyra verfügt über eine starke Position auf dem Markt für Unternehmenskommunikation im Banken- und Finanzdienstleistungssektor, im Handel und im digitalen Handel in allen globalen Märkten sowie über ein starkes Team mit Fachwissen in den Bereichen Technologie, Technik sowie Forschung und Entwicklung. Tata Communications wird auch von Tier-1-Carrier-Verbindungen in den USA, bereiten Verbindungen zu Plattformen von Drittanbietern und Videodiensten profitieren, ohne dass zusätzliche Software-Plugins erforderlich sind.

Das daraus resultierende Geschäft wird Tata Communications zu einem großen Kundenstamm von Unternehmenskunden weltweit verhelfen, darunter 300 der Fortune-500-Unternehmen, umfangreichen Verbindungen von Mobilfunkbetreibern (MNO) und globalen Expansionsmöglichkeiten. Es wird von dem globalen digitalen Ökosystem-Wegbereiter profitieren, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft von heute in mehr als 190 Ländern und Territorien vorantreibt.

Im Rahmen der Vereinbarung hat sich Tata Communications bereit erklärt, Kaleyra, Inc. in einer reinen Cash-Transaktion zu einem Preis von 7,25 USD pro Aktie zu übernehmen. Damit erhalten die Kaleyra-Aktionäre einen Gesamtbetrag von ca. 100 Millionen USD, wobei alle bestehenden Schulden übernommen werden. Diese Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Tata Communications und Kaleyra einstimmig genehmigt. Der Abschluss des Deals unterliegt der Genehmigung durch die Aktionäre von Kaleyra, bestimmten behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Abschlussbedingungen. Nach Abschluss der Transaktion, die in sechs bis neun Monaten erwartet wird, wird Kaleyra Inc. eine Tochtergesellschaft von Tata Communications Limited werden. Für das gesamte Geschäftsjahr, das am 31 Dezember 2022 endete, meldete Kaleyra einen Umsatz von 339,2 Millionen USD (353,3 Millionen USD in konstanter Währung), was einem Anstieg von 26,7 % im Vergleich zum Gesamtjahr 2021 entspricht (32,0 % Steigerung in konstanter Währung).