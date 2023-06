Wirtschaft Wissing plant neue Förderungen für Ladeinfrastruktur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will die Ladeinfrastruktur für E-Autos stärker fördern. Derzeit plane man zwei neue Förderangebote, um Privathaushalte beim Bau von Ladestationen mit Eigenstromversorgung sowie Unternehmen bei der Errichtung von Schnellladeinfrastruktur zu unterstützen, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in Berlin.