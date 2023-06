Leadstrom Marketing auf Wachstumskurs Das Münchner Unternehmen expandiert und sucht 10 neue Mitarbeiter (FOTO)

München (ots) - Die Leadstrom Marketing GmbH ist die führende Marketingagentur

für die Photovoltaik- und Elektrobranche in Deutschland. Das Münchner

Unternehmen wächst aktuell stark und möchte sein Team um 10 neue Mitarbeiter

erweitern. Die Stellen stehen ab sofort zur Verfügung. Der Arbeitsort sind die

Räumlichkeiten der Agentur in bester Lage in der Münchner Maxvorstadt.



Geschäftsführer Tobias Wöhrmann: "Leadstrom Marketing steht für ein modernes

Arbeitsumfeld und traditionelle Werte. Wir bieten unseren Mitarbeitern einen

sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftsorientierten und boomenden Branche.

Dieses Jahr wurden wir wiederholt als nachhaltiger und gesunder Arbeitgeber

ausgezeichnet. Unser Team besteht aus jungen und motivierten Kollegen, die

Freude daran haben, etwas zu bewegen und gemeinsam mit uns zu wachsen. Auch

Quereinsteiger sind bei uns willkommen. Mit unserem digitalen Onboarding- und

Schulungssystem lernen neue Mitarbeiter alles, was sie für einen erfolgreichen

Karrierestart benötigen."