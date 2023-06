DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris vor Quartalszahlen von 56 auf 49 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aktienkurse von Online-Apotheken korrelierten weiterhin stark mit dem Nachrichtenfluss zum elektronischen Rezept in Deutschland, schrieb Analyst Jan Koch in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zwar sei der Weg zur bundesweiten Einführung noch nicht ganz klar, aber die jüngsten Nachrichten wiesen in die richtige Richtung. Insofern sei Rückenwind im Jahr 2024 wahrscheinlicher denn je./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 07:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 39,23EUR gehandelt.