- Ab Juli ist das neue einphasige Hybrid-Wechselrichter-System für europäische

Haushalte erhältlich

- Kunden profitieren von einer einfachen Installation und Inbetriebnahme des

Heimspeichers und des Wechselrichters sowie einem hervorragenden Kundendienst



LG Energy Solution (LGES: KRX; 373220), einer der weltweit führenden Hersteller

fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien, bringt ein neues

Hybrid-Wechselrichter-System (bestehend aus Heimspeicher und Wechselrichter) auf

den Markt, das die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden in europäischen

Haushalten bedient.





Die neue Lösung, die im Juli auf den Markt kommt, ist mit einer eingebautenBackup-Funktion ausgestattet und wurde speziell für die nahtlose Integration mitden Heimspeichern von LG Energy Solution (LGES) entwickelt. Damit leistet LGESPionierarbeit und wandelt sich vom reinen Batterielieferanten zum umfassendenSystemanbieter.Das neue Hybrid-Wechselrichter-System für Privathaushalte ist die Antwort aufdie stetig steigende Nachfrage von Installateuren und Hausbesitzern und verfügtsowohl über eine Ausführung in Hochvolt (HV) als auch in Niedervolt (LV).Die HV-Option ist zunächst in Spanien und Italien erhältlich und kombiniert dieneuen 400V-Prime Heimspeicher (nutzbare Energieinhalte: 9,6kWh oder 16kWh) mit5kW oder 6kW Wechselrichterleistung. Das Speichersystem erreicht eine maximaleEnergiekapazität von 32kWh beim Anschluss von bis zu zwei Heimspeichern an einenWechselrichter. Diese Eigenschaften machen es zu einer idealen Wahl für Kunden,die sich für robuste und effiziente Systeme mit hoher Energie und Leistunginteressieren.Die LV-Option ermöglicht die Nutzung von bis zu zwei Heimspeichern mit48V-Batterien (nutzbare Energieinhalte sind: 5,9kWh, 8,8kWh, 11,7kWh). Diesekönnen durch Parallelschaltung auf einen maximalen Energieinhalt von 23,4kWhkommen. Die umfassende Heimspeicher- und Wechselrichter-Lösung wird in ganzEuropa erhältlich sein und eignet sich besonders für Kunden, die Wert auf einSystem mit hoher Kapazität legen und auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten.Die einfache Architektur der Batterien und das Plug&Play-Prinzip derWechselrichter gewährleisten eine einfache Installation, die sowohl fürneuinstallierte Solar- und Energiespeichersysteme als auch für Nachrüstungen inHaushalten mit bereits bestehenden Photovoltaik-Anlagen geeignet ist.Begleitend zur neuen Lösung stellt LGES Installateuren und Kunden dieLive-Monitoring-App zur Verfügung. Installateure profitieren vom vereinfachtenInstallationsprozess, während Kunden jederzeit Zugriff auf relevante Daten derSolarenergieproduktion und des Energieverbrauchs im Haus haben. Die App dient