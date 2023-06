Häufiger als sonst gerieten laut Creditreform in den vergangenen Monaten auch mittlere und große Unternehmen in die Krise, so dass die Zahl der von Pleiten ihrer Arbeitgeber betroffenen Arbeitnehmer überproportional stieg - von 68 000 im ersten Halbjahr 2022 auf schätzungsweise 125 000 in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. "Globale Krisen wie die Pandemie oder die Energiepreisinflation haben auf größere Unternehmen direktere und unmittelbarere Auswirkungen", erklärte Hantzsch die Entwicklung.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt in Deutschland wieder deutlich an. 8400 Firmenpleiten registrierte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, wie sie am Donnerstag mitteilte. Dies bedeutet eine Steigerung um 16,2 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. Eine höhere prozentuale Zunahme gab es nach Angaben der Experten zuletzt 2002. Und Besserung ist nicht in Sicht. "Ein weiterer Anstieg der Insolvenzen ist zu erwarten", prognostizierten die Experten.

