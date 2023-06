Collective Metals reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt Princeton ein

29. Juni 2023, VANCOUVER, B.C. / IRW-Press / – COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) (das „Unternehmen“ oder „Collective“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on Princeton Project“ (der „Bericht“) eingereicht hat, der in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde.