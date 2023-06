BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich beim EU-Gipfel in Brüssel unbeeindruckt von der polnischen und ungarischen Kritik an den Plänen für eine weitreichende Reform des europäischen Asylsystems gezeigt. Der von den Innenministerinnen und Innenministern vor knapp drei Wochen vereinbarte Solidaritätsmechanismus sei ein großer Durchbruch und etwas, das man schon lange zuvor gebraucht hätte, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag am Rande der Beratungen.

Er bedeute, dass die Staaten an den Außengrenzen der EU einen Beitrag leisten müssten, in dem sie die Ankommenden registrieren und ihnen die Möglichkeit gäben, Asylanträge zu stellen. Gleichzeitig müssten andere Staaten für einen Teil der Flüchtlinge Verantwortung übernehmen, damit die Last nicht allein bei den Grenzstaaten bleibe.