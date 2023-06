SHRS Consulting GmbH expandiert weiter Door-to-Door-Experten beziehen neuen Standort in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - Die SHRS Consulting GmbH, ein führendes Beratungsunternehmen im

Door-to-Door-Bereich, setzt ihren Expansionskurs fort: Wie die Geschäftsführung

mitteilte, bezieht das Unternehmen zeitnah einen neuen Standort direkt am

Kurfürstendamm in der Brandenburgischen Straße. Mit seinen hohen Decken, einer

beeindruckenden Fläche von 280 Quadratmetern und seinem modernen Ambiente bietet

das neue Büro beste Voraussetzungen für weiteres Wachstum.



Gründer und Geschäftsführer Sabrina Nennemann und Fabian Durek: "Damit

Door-to-Door-Verkäufer an der Haustür erfolgreich sind, reichen der Pitch, das

Produktwissen und die Einwandbehandlung nicht aus - auch das Mindset muss

stimmen. Mit unserem ganzheitlichen Coaching decken wir alle Bereiche ab - und

verhelfen unseren Kunden so zu langfristigem Erfolg. Aufgrund der hohen

Nachfrage sind wir im vergangenen Jahr stark gewachsen. Um diesem Wachstum

gerecht zu werden, benötigen wir nun mehr Platz. Unser neues Office bietet nicht

nur großzügige Arbeitsräume für mehrere neue Mitarbeiter, sondern verfügt auch

über einen eigenen Seminarraum, in dem wir künftig Seminare und Kundenevents

durchführen können."