München/Aschheim (ots) - Nicht nur Liebe geht durch den Magen, sondern auch dieArbeit - vor allem, wenn am Schreibtisch der Hunger kommt. Beim ThemaVerpflegung geht der Projektentwickler Rock Capital Group bei Deutschlandserstem Immune Office HEADS vor den Toren Münchens neue Wege. Gemeinsam mit derInnenarchitektin Svenja Hansen und Cateringexperten haben die Planer für die40.000 Quadratmeter umfassende Projektentwicklung ein komplett neuesRestaurantkonzept entwickelt - mit eigener App, Barista-Bar, Vitalbar und FineDining. Das Ziel der Kombination von New Work und New Lunch: zufriedenere,resilientere und gesündere Mitarbeiter. Zudem soll das Restaurant in Zeiten vonHomeoffice zu einem wichtigen Anker und Treffpunkt avancieren.Im hauseigenen HEADS-Restaurant in Aschheim mit 300 Sitzplätzen soll es lautRock Capital Group eine Barista-Bar und eine Vitalbar geben, die die Mitarbeitervon Tee über Smoothies bis hin zu verschiedenen Kaffeesorten und Gebäck denganzen Tag über mit heißen und kalten Getränken sowie Snacks versorgen. Morgens,mittags, abends können die Arbeitnehmer zudem die gesunde und innovative Küchegenießen. Das Essen für die Gäste wird stets frisch und mit regionalen Zutatenzubereitet. Eine Besonderheit ist die geplante App, über die sich nicht nurSnacks ordern und Caterings für Meetings bestellen lassen. Die Softwarelösungerlaubt Mitarbeitern sogar, ihre Speisen den individuellen Bedürfnissenanzupassen. Lange Meetings oder das Triathlon-Training können dann genausoberücksichtigt werden wie die Frage, ob Körper und Hirn an einem Tag mehrVitamine oder Eiweiß benötigen.Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der Rock Capital Group: "Mit dem HEADS habenwir Deutschlands erstes Immune Office entwickelt. Den Gesundheitsaspektbeschränken wir nicht nur auf die Luft- und Aufenthaltsqualität, sondern denkenselbstredend auch die Verpflegung mit. Sie ist frischer, nachhaltiger, saisonalund lokaler als in herkömmlichen Kantinen. Für Unternehmen ist eine gesundeVerpflegung im Kampf um Fachkräfte ein wichtiges Argument und für Mitarbeitereine zusätzliche Motivation, öfter das Büro gegen das Homeoffice mitSelbstverpflegung einzutauschen."Das Auge isst mit: Design als AppetitmacherDa das Auge bekanntlich mitisst, haben die Macher des HEADS die InnenarchitektinSvenja Hansen angeheuert, die viel Erfahrung aus der Hotellerie mitbringt."Mediterrane Terrazzoböden, exotische Asialampen und kosmopolitisches Raumgefühldurch sieben Meter hohe Decken: Bei der Gestaltung im Restaurant des HEADSkombinieren wir die Stile wie in einer modernen Fusion-Kitchen", erklärt sie das