Heiko Eich ist neuer CDO der evocenta GmbH

Gelsenkirchen / Düsseldorf (ots) - Heiko Eich ist neuer Chief Digital Officer

(CDO) der evocenta GmbH. In dieser Funktion verantwortet er den gesamten Bereich

Intelligent Automation des Unternehmens. Der 52-jährige Diplom-Ökonom bringt

umfangreiche Fachexpertise in den Bereichen KI, Data Science und Operations

sowie profunde Erfahrungen bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz

in Geschäftsprozesse und Change Management mit.



"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Heiko Eich einen ausgewiesenen

Experten mit dem Spezialgebiet "Angewandte Künstliche Intelligenz" für die

evocenta gewinnen konnten und sind überzeugt davon, dass er unsere Plattform

EMMA® zur KI-gestützten Automatisierung von Prozessen im Service Center

wirkungsvoll vorantreiben wird", so Uwe Kamann, Geschäftsführer der evocenta

GmbH.