Man ist nur einmal jung! Deshalb noch heute mit dem Vermögensaufbau starten (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Immer sinnvoll - Vermögensaufbau lohnt sich in jedem Lebensabschnitt

- Flexibilität heute wichtiger denn je - diese Möglichkeiten gibt es

- Langfristige Strategie - so profitiert man vom Zinseszins



Wer noch mitten im Studium oder in der Ausbildung steckt, der denkt oftmals noch

nicht viel über den Vermögensaufbau oder die Altersvorsorge nach -

verständlicherweise. Dennoch sollte man dieses Thema am besten schon in jungen

Jahren angehen. Denn Sparen lohnt sich besonders dann, wenn man früh damit

anfängt: Gerade für junge Menschen ist es einfach, die spätere Rente

aufzubessern, eben weil noch viel Zeit ist. Wer schon früh mit kleinen Beiträgen

startet, die über die Jahre hinweg automatisch erhöht werden können, baut sich

leicht ein solides Finanzpolster auf. Die Expertinnen und Experten der Deutschen

Vermögensberatung AG (DVAG) erklären, warum das so ist und welche Möglichkeiten

sich auch mit einem kleinen Geldbeutel bieten.