Palantir kooperiert mit dem ukrainischen Tennisstar Elina Svitolina

Das Sponsoring von Elina, der höchstplatzierten ukrainischen Spielerin in der Geschichte der Women's Tennis Association, ist das erste Sponsoring dieser Art für Palantir. Ausgehend von Palantirs Mission, die Ukraine bei ihren Kriegsanstrengungen zu verteidigen und zu unterstützen, wird das Sponsoring auch die 2019 gegründete Elina Svitolina Foundation („die Stiftung") unterstützen. Die Stiftung diente zunächst der Jugend in der Ukraine und förderte sie durch Stipendien, Programme und besondere Veranstaltungen. Seit Beginn des Krieges hat die Stiftung ihren Schwerpunkt auf die notwendige Unterstützung junger ukrainischer Tennisspieler und ihrer Familien verlagert, indem sie sie an europäische Tennisakademien vermittelt und ihnen dabei hilft, ihre Tennisträume sicher zu verfolgen.

„Palantir ist seit Beginn der russischen Aggression ein Freund der Ukraine", sagte Elina Svitolina. „Ich bin dankbar für die Arbeit, die sie leisten, um meiner Regierung zu helfen, ihren Kampf für eine friedliche Existenz innerhalb unserer eigenen Grenzen fortzusetzen. Palantir unterstützt dieses Anliegen. Meine Entscheidung, mit ihnen zusammenzuarbeiten, trägt dazu bei, unsere humanitären Missionen voranzubringen".

Als Botschafterin für United24 konzentriert sich Elina auf das Programm „Wiederaufbau der Ukraine". Sie hat an zahlreichen Restaurierungsprojekten mitgewirkt, unter anderem am Wiederaufbau eines Wohngebäudes, in dem mehr als 100 ukrainische Familien leben. Elinas humanitäre Bemühungen konzentrieren sich auf den Wiederaufbau ihres Heimatlandes Ukraine – ein Ziel, das durch Palantir-Technologie im ganzen Land vor Ort unterstützt wird. Die Partnerschaft mit Elina vertieft die Beziehungen von Palantir zur Ukraine. Wir arbeiten Seite an Seite mit unseren Partnern am Wiederaufbau in den vom Krieg zerstörten Gebieten.