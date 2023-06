Ritterschlag für MVP Factory Übernahme durch Ness Digital Engineering stärkt führenden Venture & Product Builder (FOTO)

Berlin, Teaneck/USA (ots) -



- Amerikanischer IT- und Software-Spezialist Ness Digital Engineering übernimmt

MVP Factory aus Berlin

- Vereinte Kräfte: Durch die Kombination der Expertise von MVP Factory in den

Bereichen Venture Building und Product Design mit der IT-Expertise von Ness

entsteht ein global führender Player für digitale Innovation und

Transformation

- MVP Factory wird weiterhin durch Gründer und Geschäftsführer Philipp Petrescu

geleitet



MVP Factory, einer der führenden Venture & Product Builder in Deutschland, wurde

vom amerikanischen IT- und Software-Spezialisten Ness Digital Engineering (Ness)

übernommen, der Ende 2022 von der global agierenden Beteiligungsgesellschaft KKR

& Co. Inc erworben wurde. Mit der strategischen Akquisition streben beide

Partner an, ihre Stärken zu vereinen und ihre Kunden umfassend zu unterstützen.

MVP Factory hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2017 zu einer führenden

Adresse für End-to-End Venture & Product Building entwickelt und arbeitet mit

namhaften Mittelständlern und globalen Großkonzernen zusammen. Die Geschäfte

werden auch zukünftig durch Gründer und Geschäftsführer Philipp Petrescu

geführt.