US-Bankenkrise noch nicht vorbei? Warnungen von Spitzenbanker Peter Orszag

Die Gefahr eines Bankencrashs in den USA ist noch nicht abgewendet. Davor warnt Spitzenbanker Peter Orszag in einem Interview mit dem Handelsblatt. Das ehemalige Kabinettsmitglied der Obama-Regierung spricht von erheblichen Herausforderungen, vor denen die Banken immer noch stehen. "Die rapide Zinswende hat bei vielen Regionalbanken zu einer Reihe von Problemen geführt, die es diesen Instituten schwer macht, an frisches Eigenkapital zu kommen", sagt der Wirtschaftswissenschaftler gegenüber der Tageszeitung.

Ein weiteres Problem sei, dass Kunden noch immer Einlagen aus den Regionalbanken abziehen, wenn auch nicht mehr in dem Umfang wie zum Höhepunkt der Krise. Außerdem drohe "dem Sektor eine härtere Regulierung, die ökonomische Folgen haben könnte", gibt der angehende Leiter der US-Investmentbank Lazard zu bedenken.