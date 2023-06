Das Geheimnis des Erfolgs Warum medizinische Einrichtungen bei FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING Schlange stehen (FOTO)

Berlin (ots) - An vielen deutschen Kliniken ist der Personalmangel mittlerweile

deutlich zu spüren. Einige Vakanzen lassen sich trotz intensiver Suche nicht

mehr besetzen. Mit FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING unterstützt das Team

aus Personalberatern rund um Geschäftsführer Dirk Bachmann Kliniken,

Reha-Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren bei der Suche nach

geeigneten Fachkräften. Hier erfahren Sie, warum medizinische Einrichtungen bei

der Personalberatung mittlerweile Schlange stehen.



Für rund 90.000 Ärzte steht der Ruhestand unmittelbar bevor, was ohnehin

überlastete Einrichtungen im Gesundheitswesen vor fast unlösbare Probleme

stellt. So wird es immer schwerer für sie, offene Stellen mit geeignetem

Personal zu besetzen. "Langfristig lässt sich dieses Problem nur durch eine

umfassende Umstrukturierung des Gesundheitswesens lösen", ist sich Dirk Bachmann

sicher. Er ist der Geschäftsführer der Personalberatungsagentur und

Karriereplattform FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING, die sich genau auf

diese Herausforderungen spezialisiert hat. Gemeinsam unterstützt das Team aus

Personalberatern Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinische

Versorgungszentren dabei, ihre offenen Stellen mit qualifiziertem Personal aus

dem Gesundheitsbereich zu besetzen. Der Erfolg der Experten basiert auf einem

flächendeckenden und flexiblen Netzwerk an Kontakten und wirksam platzierten

Social-Media-Kampagnen. So ist es den Personalberatern möglich, effektiv und

kurzfristig auf Personalnotlagen zu reagieren und medizinische Einrichtungen mit

dem dringend benötigten Personal zu versorgen. Was außerdem für FIND YOUR EXPERT

- MEDICAL RECRUITING spricht, erfahren Sie im Folgenden.