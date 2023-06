Interactive Performance Neue KI-Technologie jetzt im Display Performance Marketing verfügbar / Wie das Marketingunternehmen generationsübergreifend Führungsverantwortung teilt

Hamburg (ots) - Interactive Performance, ein Hamburger Unternehmen im Bereich

digitales Marketing, setzt auf eine wegweisende KI-Technologie im Display

Performance Marketing, die in der Lage ist, die Bedürfnisse der Kunden zu

erkennen und darauf basierend individuelle Kundenlösungen anzubieten. Sie fußt

auf fortschrittlichen maschinellen Lernalgorithmen, die in Echtzeit

datengesteuerte Entscheidungen treffen, um die Leistung von Display-Anzeigen zu

maximieren. Mittels umfassender Analysen verschiedener Faktoren, wie

Verhaltensdaten, demografische Informationen und historische Leistungsdaten,

identifiziert die KI automatisch die optimale Zielgruppe für jede Werbeanzeige.

Dies verbessert die Zielgenauigkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass

potenzielle Kunden die Anzeigen wahrnehmen und darauf klicken. Das heißt, die KI

lernt aktiv aus dem Verhalten der Nutzer, kann Datenzwillinge erkennen und

bestimmt sekundenschnell, ob die Werbung zum Inhalt der Website passt.



Im wettbewerbsorientierten digitalen Umfeld ist es entscheidend, Lösungen zu

entwickeln, die große Datenmengen in kurzer Zeit verarbeiten sowie Trends und

Muster erkennen können - speziell im Display Performance Marketing hat sich dies

als strategisch wirkungsvoll erwiesen. Interactive Performance, das

generationenübergreifend auf C-Level mit Mathias Seidler, CEO, Gitte Ahsbahs,

COO und Martin Hoch, CTO zusammenarbeitet, setzt deshalb auf stetig neue Impulse

für automatisierte Marketingprozesse, um Unternehmen dabei zu unterstützen,

effiziente Werbeergebnisse zu erzielen.