Obwohl die ursprünglichen bahnbrechenden Ergebnisse, welche die Fähigkeit des ursprünglichen AccumTM, die Wirksamkeit von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) wesentlich zu verstärken, erst 2016 veröffentlicht wurden, haben die anhaltenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Defence bereits zur Entstehung einer robusten und vielseitig einsetzbaren Plattform geführt, was neuartige Anwendungen und molekulare Entitäten der zweiten Generation mit einer höheren Wirksamkeit einschließt. Parallel zu jeder Innovation hat sich Defense intensiv um Patentschutz bemüht. Bis dato wurden sieben verschiedene Patentfamilien veröffentlicht, die sich auf vier verschiedene zentrale Funktionen von Accum beziehen und nachstehend dargelegt werden.

Die Technologie der ADC-Plattform von Defence beruht auf der Fähigkeit des ursprünglichen AccumTM, wirksame Antikörper-Wirkstoff-Konjugate zu bilden, was zu einer gezielten zellulären Akkumulation eines Wirkstoffs führt; dies wurde im internationalen (PCT) Patentantrag WO/2017/156630A1 nachgewiesen, wobei Patente in den Vereinigten Staaten (US 11.352.437), Japan (JP 7.126.956) und Israel (IL 261765) erteilt wurden und derzeit Patentanträge in Europa, Kanada und Australien anhängig sind. Für die AccumTM-basierten ADCs der zweiten Generation wurde kürzlich ein PCT-Antrag WO/2023/065017A1 gestellt, der sich derzeit in der internationalen Phase befindet. In diesen Patentfamilien wurden Accum -Moleküle kovalent mit Antikörpern oder ADCs (z.B. trastuzumab-DM1 ADC) verknüpft, und es wurde nachgewiesen, dass sie den Transport zu und die Zytotoxizität in verschiedenen Krebszelllinien im Vergleich mit den Kontrollgruppen verstärkten.