Die Analysten der Citigroup haben die Bewertung von Aixtron auf „Buy“ aufgenommen und dem MDax-Titel am Donnerstag zu einem Kurssprung von zur Stunde 3,5 Prozent verholfen. An der Handelsspanne zwischen 24,54 und 32,21 Euro ändert dies allerdings noch nichts, erst eine nachhaltige Auflösung dieser Range dürfte für entsprechend längere Signale sorgen. Dafür aber können die zahlreichen Unterwellen in dieser Schiebephase rauf und runter gehandelt werden, aktuell versucht sich Aixtron am EMA 200 zu stabilisieren und die obere Begrenzung anzusteuern.

Im langfristigen Aufwärtstrend