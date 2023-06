Jüngste Sommerstürme kosten Versicherer 740 Millionen Euro

BERLIN (dpa-AFX) - Die Folgen der Sommerstürme "Lambert" und "Kay" von vergangener Woche dürften die Versicherer in Deutschland ihrem Verband zufolge fast eine Dreiviertelmilliarde Euro kosten. "Die beiden Unwetter haben versicherte Schäden von rund 740 Millionen Euro an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie an Kraftfahrzeugen verursacht", sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), laut Mitteilung am Donnerstag.

Dem GDV zufolge zahlen die Sachversicherer rund 250 Millionen Euro für Sturm- und Hagelschäden und etwa 140 Millionen für Starkregen und Überschwemmungen. Die Kfz-Versicherer müssten mit rund 350 Millionen Euro fast die Hälfte der Schadensumme schultern.

Das Unwettertief "Lambert" hatte in weiten Teilen Deutschlands ungewöhnlich starken Regen gebracht. Viele Keller liefen voll, Bäume stürzten auf Autos, und im oberbayerischen Valley gingen bei einem Gewitter golfballgroße Hagelkörner nieder./stw/jha/