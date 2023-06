Alexander Heinrich von HeiProTec auf dem STARTUP SUMMER SLAM Festival 2023 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Alfter (ots) - Alexander Heinrich ist der Gründer und Geschäftsführer vonHeiProTec, einem IT-Anbieter, der kleine und mittelständische Unternehmen dabeiunterstützt, ihre IT-Infrastruktur zu optimieren. Die Vorteile für seine Kunden:höhere Umsätze, schnelleres Wachstum, mehr Sicherheit und zufriedenereMitarbeiter. Zudem profitieren die Kunden des IT-Experten von einer attraktivenFlatrate, die alle Service- und Wartungsleistungen abdeckt. Damit setztHeiProTec neue Maßstäbe im IT-Bereich. Seine Expertise gab er nun auch am 21.Juni 2023 auf dem STARTUP SUMMER SLAM Festival in Bonn zum Besten.In einer Welt, die von schnellen technologischen Fortschritten geprägt ist,erweisen sich Tech-Interessierte als echte Pioniere, die nach innovativenLösungen streben - und so den Wandel vorantreiben. Im Rahmen des STARTUP SUMMERSLAM Festivals 2023 bot sich ihnen nun bereits zum fünften Mal die Gelegenheit,sich mit Gleichgesinnten zu treffen, neue Verbindungen zu knüpfen und innovativeGeschäftsideen live zu erleben. Hier traf sich am 21. Juni 2023 in Bonn diedigitale Start-up-Welt, um etablierte Unternehmen aus der Region kennenzulernenund von ihren wertvollen Einblicken zu profitieren. Aus gutem Grund hat sich dieVeranstaltung längst als führendes Start-up-Event in der Bonner Regionetabliert, das den Mittelstand, Investoren und weitere Interessentenzusammenbringt. Mit dem Fokus auf digitale Innovationen, Networking undspannende Vorträge bietet das Festival, bei dem sich der Bonner Bogen einmal imJahr in eine einzigartige Bühne verwandelt, jedes Jahr aufs Neue eine spannendePlattform für Tech-Interessierte, um das Unternehmertum zu fördern underfolgreiche Geschäftsmodelle zu erkunden.Das Festival, das auch dieses Jahr wieder auf dem Gelände des DIGITALHUB.DE Bonnstattfand, bot eine breite Palette von Aktivitäten, in deren Rahmen dieTeilnehmer die Chance hatten, mehr als 100 digitale Produkte und Leistungenkennenzulernen - und sich so selbst davon zu überzeugen, wie kreativ undvielseitig die digitale Start-up-Szene ist. Zudem profitiertenTech-Interessierten von spannenden Keynotes von Eko Fresh und André Christ. EinePanel-Diskussion rundete das Programm ab, während die Bands Brings und Phunktjanfür musikalische Unterhaltung sorgten. Am Abend kam es außerdem zu einemspannenden Battle der Start-ups bei der Founders Fight Night. Das Festival botdamit eine Atmosphäre voll von Inspiration, Networking-Möglichkeiten undInnovationen.Ein Unternehmer, der die Bedeutung von Innovation und Technologie versteht, istAlexander Heinrich von HeiProTec. Mit seinem Engagement für wegweisende Lösungen