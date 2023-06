STOCKHOLM - Der Modehändler H&M hat im zweiten Quartal weniger verdient. Hohe Rohstoff- und Frachtkosten sowie der starke US-Dollar hätten das Ergebnis belastet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Stockholm mit. Die Ergebnisse fielen jedoch besser aus als erwartet. Konzernchefin Helena Helmersson sieht zudem Licht am Horizont und eine zunehmende Entspannung auf der Kostenseite. Am Finanzmarkt sorgten die Nachrichten für einen Kurssprung.

BOULOGNE-BILLANCOURT - Der Autobauer Renault hebt dank eines besser als erwartet laufenden Geschäfts sein Gewinnziel für das Gesamtjahr an. Die Franzosen peilen nun eine operative Gewinnmarge im Konzern von 7 bis 8 Prozent vom Umsatz an, wie sie am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilten. Bisher standen mindestens 6 Prozent im Plan. Analysten hatten bisher für das Gesamtjahr eine Marge von lediglich 6,2 Prozent erwartet. Die Aktie reagierte positiv auf die Nachrichten.

Deutsche Bank und andere Geldhäuser bei US-Stresstest ohne Probleme

WASHINGTON - Die größten Geldhäuser in den USA verfügen nach Einschätzung der Notenbank Federal Reserve (Fed) über eine krisenfeste Kapitalausstattung. Alle getesteten 23 Institute bestanden den jährlichen Stresstest der Finanzaufseher, wie die Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Auch die Deutsche Bank hatte mit ihrem US-Ableger bei der Belastungsprobe anhand simulierter Krisenszenarien keine Probleme. Die Aufseher der Notenbank wollen mit dem Härtetest sicherstellen, dass die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte bei einem Finanzmarkt-Kollaps nicht abrupt ins Stocken gerät.

Verband: Jüngste Sommerstürme kosten Versicherer 740 Millionen Euro

BERLIN - Die Folgen der Sommerstürme "Lambert" und "Kay" von vergangener Woche dürften die Versicherer in Deutschland ihrem Verband zufolge fast eine Dreiviertelmilliarde Euro kosten. "Die beiden Unwetter haben versicherte Schäden von rund 740 Millionen Euro an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie an Kraftfahrzeugen verursacht", sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), laut Mitteilung am Donnerstag.

Kreise: Großaktionär verkauft Fuchs-Petrolub-Stämme mit Abschlag

NEW YORK - Ein Großaktionär des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub hat sich Kreisen zufolge von einem Teil seiner Stammaktien getrennt. Die kanadische Investmentfirma Mawer Investments Management habe 2,5 Millionen Anteilscheine für je 27,05 Euro platziert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen. Das ist ein Abschlag von rund zehn Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom Vorabend.

Sanofi setzt auf Wachstumstreiber Impfgeschäft - Ziele bestätigt

PARIS - Der französische Pharmakonzern Sanofi will sein Wachstum in den kommenden Jahren mit neuartigen Impfungen kräftig antreiben. Der Hersteller bekräftigte anlässlich eines Investorentags am Donnerstag das Ziel, bis 2030 mit Impfungen jährlich mehr als zehn Milliarden Euro zu erzielen. 2022 hatte der Geschäftsbereich rund 7,2 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet, womit die Vakzine zu den kleineren Erlösbringern des Konzerns gehören.

Bahngewerkschaft geht auf Schlichtung ein - Urabstimmung geht weiter

BERLIN - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will im laufenden Tarifkonflikt Schlichtungsgespräche mit der Deutschen Bahn aufnehmen - an einer Urabstimmung zu unbefristeten Streiks hält sie aber fest. Warnstreiks seien aber erst einmal vom Tisch, verlautete aus Gewerkschaftskreisen am Donnerstag.

Weitere Meldungen



-Zwei belgische Atomreaktoren laufen zehn Jahre länger als geplant -Glencore: Aktivistischer Investor fordert Absetzung des Vorstandschefs -Siemens überträgt 6,8-Prozent-Anteil an Siemens Energy an eigenen Pensionsfonds -EVG will auf Vorstandssitzung über Warnstreiks entscheiden -BMW baut X3 mit Verbrenner-Elektro-Kombi in Südafrika -ROUNDUP: Erneute Runde zu Kliniken - Kassen pochen auf Qualitätsvorgaben -Verdi: Mehrtägiger Warnstreik der Tüv-Beschäftigten

-Evotec erhält von Bayer Meilensteinzahlung für Start einer Studie -Unternehmen plant Lithium-Raffinerie in Emden - Land unterstützt -Länder protestieren gegen Lauterbachs Krankenhauspläne -R+V-Chef: Reform privater Altersvorsorge sollte vorangebracht werden -Gesundheitsportal: Vor Gericht Schlappe für Bund nach Verlagsklage -Umfrage: Rückgabe von Elektroschrott im Supermarkt wird kaum genutzt -ROUNDUP/Masterplan 2024: Triwo-Chef sieht Flughafen Hahn auf gutem Weg -Wegen mutmaßlichen Impfschadens: Prozess in Rottweil gegen Biontech -Kleinere Kirschenernte erwartet - Spätfröste treffen Süßkirschen -Umfrage: Schulen fehlen IT-Fachkräfte

-ROUNDUP: Özdemir sichert Bauern Verlässlichkeit bei Umstellung zu -Bahn-Vorstand: Pünktlichkeit wie in Japan hierzulande nie erreichbar -Bund geht bei Kliniken auf Länder zu - Aber weiter Qualitätsvorgaben -BASF startet erste deutsche Großanlage für Kathoden-Materialien -Dänemark will Milliarden in Verteidigung investieren

-CDU-Abgeordneter klagt gegen Verfahren zu Gebäudeenergiegesetz -Rheinmetall bekommt Bundeswehr-Aufrag über 367 Militärlastwagen -Umweltschützer reichen neue Klimaklage gegen norwegischen Staat ein -Krankenhausreform: Lauterbach verteidigt Qualitätskriterien -Elektrogeräte-Rücknahme: DUH geht gegen Supermärkte und Drogerien vor -Mieterbund: Jeder dritte Mieterhaushalt bei Wohnkosten überlastet -Kryptoprojekt von OpenAI-Chef Altman in Deutschland gestartet -Scandlines knüpft an Vor-Corona-Niveau an - starkes Wachstum 2022 -EuGH: Pfand für Flaschen kann separat ausgewiesen werden -Neue Förderungen für Ausbau des Ladenetzes für E-Autos -ROUNDUP: Mehr Schutz für Spieler - Glücksspielbehörde führt Siegel ein -Schweizer Lokführer bekommen Verspätung im Sekundenbereich angezeigt -Mieter müssen dem Gebäudeversicherer ihres Vermieters Auskunft geben -Dr. Oetker darf Pizzahersteller Galileo übernehmen

-Fettabsaugung kann von der Steuer absetzbar sein

-Tuifly erleidet Niederlage vor EuGH wegen Flughafen Klagenfurt -Özdemir sichert Bauern Verlässlichkeit bei Umstellung zu°

