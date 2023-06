US-Anleihen starten nach robusten Konjunkturdaten deutlich schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit deutlichen Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,75 Prozent auf 112,41 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug um 0,11 Prozentpunkte auf 3,82 Prozent.

Zum Handelsauftakt zeigten Daten zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, dass die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt trotz der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed weiter robust ist. In der vergangenen Woche war die Zahl der Hilfsanträge überraschend um 26 000 auf 239 000 gesunken. Außerdem entwickelte sich die amerikanische Volkswirtschaft in den ersten drei Monaten besser als bisher bekannt.

Die Entwicklung der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Zuletzt hatte die Notenbank weiter steigende Zinsen im Kampf gegen die Inflation in Aussicht gestellt. Die robuste Wirtschaft und der solide Arbeitsmarkt geben der Notenbank Gründe für weitere Zinsschritte an die Hand, was die Renditen für US-Anleihen nach oben treibt./jkr/bgf/jha/