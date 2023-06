Kyoraku veröffentlicht aktuelle Messdaten zur Verbesserung des Stromverbrauchs von Elektrofahrzeugen durch den Einsatz des hauseigenen "Foamed Duct"

In der Vergangenheit war bekannt, dass Foamed Ducts die Isolationsleistung verbessern und zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz bei benzinbetriebenen Fahrzeugen beitragen, aber es ist das erste Mal (*), dass ein Elektrofahrzeug tatsächlich gefahren wurde, um den Effekt der Stromkosten durch die Verwendung von Foamed Ducts zu demonstrieren. (Gemessen vom Japan Automobile Research Institute (JARI)) (*) Kyoraku's Forschung

TOKIO, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Kyoraku Co., Ltd. (im Folgenden „Kyoraku"), ein in Tokio ansässiger Entwickler von Schaumstoffkanälen, die häufig in kommerziell gelieferten Fahrzeugen verwendet werden, ist es gelungen, Messdaten von einem tatsächlichen Fahrzeug zu erhalten die Wirkung der Verbesserung des Stromverbrauchs durch die Verwendung geschäumter Kanäle als Instrumententafelkanäle für Klimaanlagen von Elektrofahrzeugen (EV).

Zusammenfassung der Messergebnisse

Die Kilometerleistung wurde in der Zeitspanne zwischen dem Status einer vollen Ladung und dem Auftreten eines Indikators für den Stromversorgungsbedarf in einem handelsüblichen Elektrofahrzeug unter den Bedingungen eines WLTC-Modus-3-Zyklus und einer Heizung im Winter, gefolgt von einer konstanten Fahrt mit 100 km/h, verglichen. Als Ergebnis wurde nachgewiesen, dass sich die Laufleistung um 2,4 % verbesserte, wenn Kyoraku's vierfach geschäumter Kanal (3 mm dick) auf Polypropylen (PP)-Basis im Vergleich zum herkömmlichen Instrumententafelkanal (0,8 mm dick) aus Polyethylen (PE) verwendet wurde. Es wurde auch nachgewiesen, dass die Kilometerleistung sich um 1,6 % in einem 4-fachen Schaumkanal (3 mm dick) verbessert hat, der für die Massenproduktion neu zur Verfügung gestellt wurde.

Im gleichen Fahrversuch wurde beim Vergleich des Batterieverbrauchs am Ende einer WLTC-3-Zyklen-Fahrt (ca. 45 km, eine identische Fahrstrecke) festgestellt, dass die Verwendung des PP-geschäumten Kanals den Batterieverbrauch im Vergleich zum herkömmlichen PE-Kanal um 0,79 % senkt, und auch für den PE-geschäumten Kanal wurde eine Verbrauchsreduzierung von 0,39 % nachgewiesen.

*Batterieverbrauch und Reduktionsraten wurden von Kyoraku auf der Grundlage von OBD-Diagnosegerätedaten berechnet.

In der Vergangenheit bestand Bedarf an der Ausschäumung von Kanälen von Kfz-Klimaanlagen, um das Gewicht zu reduzieren, und es wird erwartet, dass dieser Beweis der Kosteneffizienz im Energieverbrauch ihre Attraktivität weiter steigern wird. Kyoraku ist bereit, seine Türen für diese geschäumte Kanaltechnologie der Welt zu öffnen und sucht nach globalen Partnern.

Informationen zu Kyoraku

Kyoraku Co. Ltd. ist ein etabliertes integriertes Unternehmen, das seit über 100 Jahren Kunststoffprodukte herstellt und verkauft. Das Unternehmen ist in Branchen tätig, die hochwertige Spezialkunststoffe benötigen, wie z. B. Medizin- und Lebensmittelbehälter und Automobilteile. Als Pionier und umfassendes Unternehmen im Bereich der Kunststoffe hofft es, auch weiterhin der beste Partner hinter den Kulissen zu sein, um mit seinen fortschrittlichen, firmeneigenen Technologien und den daraus hergestellten unverwechselbaren Produkten einen Beitrag zur Schaffung einer besseren, umweltfreundlicheren Gesellschaft zu leisten.

Unternehmensprofil

— Name: Kyoraku Co., Ltd.

— Gegründet: 20. September 1917

— Vertreter: Takamitsu Nagase, Vorstandsdirektor, Präsident

— Hauptsitz: 1-5, Higashinihonbashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokio 103-0004, Japan

— URL: https://www.krk.co.jp/en/

— Geschäftsprofil: Herstellung, Verarbeitung und Verkauf von Kunststoffprodukten

