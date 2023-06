JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas angesichts geführter Gespräche über die Orange Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Übernahme des Kundenportfolios in Frankreich und der Aktivitäten in Spanien-Aktivitäten sei sinnvoll für BNP und dies wohl zu begrenzten Kosten, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein solcher Deal wäre aber eher klein und so in der Bedeutung nicht ausreichend, um den Aktienkurs eindeutig zu bewegen./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 07:47 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 07:47 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 56,69EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m