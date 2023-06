Welche Rolle spielt der Mensch in einer KI-getriebenen Geschäftswelt? / Eine aktuelle Umfrage von Workday bei Führungskräften weltweit zeichnet ein zweigeteiltes Bild (FOTO)

München (ots) - Der unbestrittenen Bedeutung von KI für die

Unternehmenstransformation steht die Erkenntnis gegenüber, dass deren Umsetzung

erst am Anfang steht. Die Mehrheit der Befragten sieht den Menschen als finalen

Entscheider und hat Bedenken hinsichtlich ethischer Frage und Zuverlässigkeit

der Daten.



Workday hat für seine aktuelle Umfrage AI IQ: Insights on Artificial

Intelligence in the Enterprise (https://forms.workday.com/en-us/reports/ai-iq-ai

-and-machine-learning-in-the-enterprise-sngl/form.html?step=step1_default) 1.000

Entscheider weltweit befragt. In Deutschland geben 90% der Befragten an, dass

nicht KI oder ML, sondern der Mensch bei wichtigen Entscheidungen das letzte

Wort haben sollte - weltweit sehen das 93% der Befragten ebenso. Auch wenn 67% (

73 % weltweit) der Führungskräfte meinen, dass von ihnen die Einführung

künstlicher Intelligenz erwartet wird, sieht es die große Mehrheit kritisch,

wenn KI-Systeme zu viel Entscheidungsmacht erhalten.