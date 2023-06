XORTX gibt Ergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung bekannt

Calgary (Alberta), den 29. Juni 2023 – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSX-V: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharmaunternehmen, das sich im späten Stadium der klinischen Entwicklung befindet und auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, freut sich, die Ergebnisse seiner Jahreshaupt- und Sonderversammlung (die „Versammlung“) bekannt zu geben, die am Mittwoch, dem 28. Juni 2023, stattfand.

Bei der Versammlung waren insgesamt 7.482.990 Stammaktien des Unternehmens vertreten, was etwa 41,6 Prozent der insgesamt ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Alle Angelegenheiten, die bei der Versammlung zur Genehmigung vorgelegt wurden, wurden ordnungsgemäß genehmigt, einschließlich der Wahl aller sechs für das Board of Directors des Unternehmens nominierten Personen (Anthony Giovinazzo (Vorsitzender), Allen Davidoff (CEO), William Farley, Ian Klassen, Raymond Pratt und Paul Van Damme), der Ernennung von Smythe LLP zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr, der Ermächtigung der Direktoren, ihre Vergütung festzulegen, sowie der erneuten Genehmigung des Aktienoptionsplans.

Chairman Anthony Giovinazzo sagte:

„Bei der diesjährigen Aktionärsversammlung hat sich Jacqueline Le Saux entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten und ihren Rücktritt zu erklären. Das Board dankt Jacqueline Le Saux für ihre über zweijährige Tätigkeit bei XORTX. Jacquelines Expertise im Bereich Governance und ihr Beitrag sowohl zum Prüfungsausschuss als auch insbesondere zum Corporate Governance- und Nominierungsausschuss des Boards waren von grundlegender Bedeutung, zumal das Unternehmen während ihrer Amtszeit als Direktorin von der Notierung an der CSE zur TSX Venture Exchange und zum NASDAQ Capital Market wechselte. Wir wünschen Jacqueline alles Gute für ihre zukünftigen Herausforderungen.“

„Im vergangenen Jahr wurden bedeutsame pharmakologische Studien positiv abgeschlossen, die US Food and Drug Administration („FDA“) hat den Orphan-Drug-Status erteilt, und XORLOTM, die proprietäre Oxipurinol-Formulierung zur Behandlung der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung, weist angesichts der entsprechenden klinischen Daten das Potenzial für eine beschleunigte FDA-Zulassung auf. Ich freue mich auf das kommende Jahr, in dem wir hoffentlich weitere wichtige Meilensteine erreichen werden.“