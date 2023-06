Bereit für das Comeback?

Nach einer knackigen Korrekturphase läuft die Deutsche Telekom wieder an. Gelingt der Aktie das Comeback? Wichtige Widerstände stehen diesem Comeback jedoch noch im Weg; womöglich nicht mehr lang.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 12.05. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht bietet sich ein überaus spannendes Bild. Die Aktie bildete im Vorfeld der Veröffentlichung im Bereich von 21,1 Euro einen schönen Konsolidierungsboden aus. Infolge des Kursanstiegs nach den Zahlen konnte sich die Aktie von den 21,1 Euro lösen und erreicht nun ihren kurzfristigen Abwärtstrend. Auch der markante Widerstandsbereich um 22 Euro ist nicht mehr weit. Kurzum. Die Deutsche Telekom konnte nun erst einmal Druck von den 21,1 Euro nehmen. Allerdings muss die Aktie nun nachsetzen, um der Erholung mehr Relevanz zu verleihen. Ein Ausbruch über die 22 Euro wäre vor diesem Hintergrund eminent wichtig. Sollte es hingegen unter die 21,1 Euro / 21,0 Euro gehen, ist Obacht geboten.“.

In den darauffolgenden Handelswochen geriet die Deutsche Telekom weiter unter Druck. Die Unterstützung um 21 Euro wurde unterschritten. Und was aus charttechnischer Sicht weitaus schwer wiegt – auch der Bereich um 20,6 Euro wurde unterschritten. In diesem Bereich liegt das ehemalige Doppeltop, das die Aktie Anfang des Jahres ausbildete und deren Unterschreiten ein knackiges Verkaufssignal nach sich zog…

Für die Deutsche Telekom ging es daraufhin eine Kursetage tiefer. Erst knapp unterhalb von 19 Euro fand die Aktie Halt und startete eine Erholung.

Der obere Chart verdeutlicht, dass die Erholung nunmehr in eine wichtige Phase eingetreten ist. Die Deutsche Telekom erreicht gegenwärtig den Widerstandsbereich um 20 Euro, der zusätzlich von der 200-Tage-Linie verstärkt wird. Knapp darüber befindet sich im Bereich von 20,6 Euro das bereits thematisierte ehemalige Doppeltop.

Kurzum. Für die Deutsche Telekom gilt es nun. Die Erholung muss über die Widerstände um 20,0 Euro und 20,6 Euro um relevant zu werden. Bis dahin bleibt die Unterstützung um 19 Euro latent unter Druck. Ein Rücksetzer unter die 19 Euro könnte hingegen die Karten auf der Unterseite neu mischen.