Deutscher Altersvorsorge-Index Frühjahr 2023 (DIVAX-AV) / Altersvorsorge und Altersarmut Sorgen der Ostdeutschen nehmen weiter zu (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Schere zwischen Ost und West geht weiter auseinander

- Vor allem Ältere und Frauen mit großen Sorgen

- Forderung nach einer schnellen Riester-Reform



Besonders in den ostdeutschen Bundesländern wenden sich derzeit recht viele

Menschen von den etablierten Parteien ab. Eine mögliche Ursache hierfür liegt in

der Rentenpolitik der Bundesregierung und den Sorgen der Menschen um ihre

Altersvorsorge: So erzielt der deutsche Altersvorsorge-Index (DIVAX-AV) in den

neuen Bundesländern einen deutlich schlechteren Wert als in den alten. Dies

ergibt eine Auswertung des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und

Alterssicherung (DIVA) im Rahmen der halbjährlichen Index-Erhebung. Zugrunde

liegen repräsentative Befragungen im Frühjahr 2023 sowie im Herbst 2020 unter

jeweils 2.000 Bürgerinnen und Bürgern (davon 1.600 in den westlichen und 400 in

den östlichen Bundesländern).