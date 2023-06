Volkswagen-Konzern setzt Audi-Chef Markus Duesmann vor die Tür

WOLFSBURG/INGOLSTADT (dpa-AFX) - Der VW -Konzern setzt den Audi-Chef Markus Duesmann ab. Nachfolger soll ab Anfang September Gernot Döllner werden, wie die VW-Tochter am Donnerstag im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung mitteilte. Duesmann war seit April 2020 Chef des Ingolstädter Premiumautobauers. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über seinen bevorstehenden Abschied berichtet. Laut früheren Berichten des "Manager-Magazins" hatte es in den vergangenen Wochen interne Reibereien und Machtkämpfe bei Audi gegeben.

Duesmann habe insbesondere mit seiner Elektrifizierungsstrategie wichtige Entscheidungen bei Audi mit Weitblick vorbereitet und vorangetrieben, sagte Audi-Oberkontrolleur und VW-Konzernrechtsvorstand Manfred Döss. Döllner ist gelernter Maschinenbauer und leitete zuletzt seit 2021 die Produkt- und Konzernstrategie sowie das Generalsekretariat im Volkswagen -Konzern./men/he

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 122,7EUR gehandelt.