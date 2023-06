Field Service Management Software TabTool PV O&M ermöglicht Wachstum trotz Fachkräftemangel (FOTO)

Quickborn bei Hamburg (ots) - Der schnelle Zubau an Photovoltaikanlagen und der

zunehmende Fachkräftemangel stellen Verantwortliche für die technische

Betriebsführung von Solarparks vor große Herausforderungen. In dieser Situation

ist es entscheidend, eine effiziente und qualitativ hochwertige Betreuung einer

wachsenden Anzahl von Projekten sicherzustellen.



Die von der tabtool GmbH entwickelte Field Service Management Software TabTool

PV O&M bietet eine innovative Lösung für diese Herausforderungen. TabTool PV O&M

unterstützt Betriebsführer und Servicetechniker dabei, Wartungs- und

Instandhaltungstätigkeiten effizient zu organisieren und zu dokumentieren. Indem

die Software eine optimale Nutzung der vorhandenen Ressourcen ermöglicht,

unterstützt sie Unternehmen im Bereich der technischen Betriebsführung dabei,

ihr Geschäft auszubauen und eine wachsende Anzahl an Solarparks ohne

Qualitätseinbußen zu betreuen.





TabTool PV O&M - bewährte Lösung für die effiziente Betriebsführung vonSolaranlagenDirk Brockmeyer, CEO der tabtool GmbH, betont: "TabTool PV O&M hat sich alsleistungsstarkes Digitalisierungs-Tool bei der Inspektion, Wartung undInstandhaltung von Photovoltaikanlagen bewährt. Durch den Einsatz unsererSoftware können Unternehmen ihre Betriebsprozesse optimieren und trotz desFachkräftemangels effizient agieren. Tatsächlich werden bereits rund 10 Prozentder installierten Photovoltaikleistung in Deutschland mit unserer Softwaregeprüft und gewartet"Zu den Kunden der innovativen Field Service Management Software gehören unteranderem PV Betriebsführungs-Spezialisten wie ENERPARC und greentech. Sie nutzenTabTool PV O&M, um die Steuerung und Dokumentation von Inspektionen sowieWartungs- und Instandhaltungstätigkeiten an PV-Anlagen effizienter undtransparenter zu gestalten. Außerdem optimiert TabTool PV die Kommunikationzwischen Betriebsführern im Büro und den Service-Technikern vor Ort auf denAnlagen.Abbildung aller Komponenten eines PV-Parks ermöglicht umfassendeService-HistorieTabTool PV O&M ermöglicht eine hierarchische Abbildung aller Komponenten einesPhotovoltaik-Parks und erleichtert so die Wartung und Instandhaltung. DennSolarteure können in der TabTool App zum Beispiel schon vor der Fahrt zu einemSolarpark nachsehen, welche Komponenten in diesem verbaut sind und welchesWerkzeug sie dafür benötigen.Durch die Nutzung der App auf Mobilgeräten können PV-Servicetechniker sämtlicheArbeitseinsätze direkt auf der Anlage dokumentieren. Dadurch entsteht eineumfangreiche digitale Service-Historie, die alle in einem Solarparkaufgetretenen Störungen, Mängel und die durchgeführten Maßnahmen zur Behebungauflistet. Auch Informationen zu ausgetauschten Komponenten stehen transparentin TabTool PV O&M zur Verfügung.Neue Funktionen für eine effiziente Organisation von Wartungs- undInstandhaltungstätigkeitenNeue Funktionen von TabTool PV O&M, die erstmals auf der Intersolar in Münchenvorgestellt wurden, umfassen ein Einsatzplanungs-Dashboard, in dem Wartungs-,Inspektions- und Reparaturaufträge per Drag & Drop Service-Teams oder einzelnenMitarbeitern zugewiesen werden können. Darüber hinaus wurde dieArbeitszeiterfassung in TabTool PV O&M vereinfacht und die Funktion zum Setzenvon Markierungen auf Anlagenplänen erweitert. Anwender können nun nicht nureinzelne Pin-Markierungen setzen, sondern auch Strecken oder Flächen markieren.Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn eine ganze Modulreihe als schadhaftmarkiert werden soll.Softwarelösung für die Baubegleitung von Solaranlagen im Utility Scale-Bereichfür Q4 2023 geplantNeben TabTool PV O&M für die Digitalisierung von Wartungs- undInstandhaltungsprozessen bietet tabtool auch die Software TabTool PVInstallation an, die die Organisation und Dokumentation des Baus vonDach-Solaranlagen ermöglicht. Des Weiteren befindet sich derzeit eine Lösung fürdie Baubegleitung von Solaranlagen im Utility Scale-Bereich in der Entwicklung.Diese wird voraussichtlich im Herbst 2023 auf den Markt kommen und umfasst unteranderem Funktionen wie Bauzustandsdokumentation, Mängelmanagement und dieeffiziente Steuerung von Nachunternehmern.++++++++++++++++++++Über tabtoolDie tabtool GmbH mit Sitz in Quickborn bei Hamburg entwickelt und vertreibt seit2014 innovative Software-as-a-Service-Lösungen, die gemeinsam mitPhotovoltaik-Profis entwickelt wurden und speziell auf die Anforderungen vonPV-Praktikern zugeschnitten sind. Mit TabTool PV O&M und TabTool PV Installationbietet das Unternehmen Cloud-Anwendungen zur Digitalisierung undStandardisierung von Wartungs- und Instandhaltungsprozessen sowie derOrganisation und Dokumentation des Baus von Solaranlagen.Pressekontakt:Stefanie AsmußenTel: +49 4106 96 83-124Mail: mailto:stefanie.asmussen@tabtool.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170936/5546678OTS: tabtool GmbH