KRAVAG-Versicherungen setzen Wachstum fort (FOTO)

Hamburg (ots) - Kundenorientierung und Branchennähe zahlen sich aus: In einem

von Inflation und Unsicherheit geprägten Jahr 2022 baut der Spezialversicherer

KRAVAG-LOGISTIC seine Spitzenposition weiter aus. Auch der Maklerversicherer

KRAVAG-ALLGEMEINE verzeichnet Wachstum.



Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe, Inflation - 2022 war geprägt von

gesamtwirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen. Dennoch konnte sowohl die

KRAVAG-LOGISTIC als auch die KRAVAG-ALLGEMEINE mit steigenden Beitragseinnahmen

an die erfolgreiche Entwicklung der Vorjahre anknüpfen. Beide

Versicherungsgesellschaften hatten Ende 2022 zusammen über 2,09 Millionen

versicherte Fahrzeuge im Bestand.





KRAVAG-LOGISTIC: Inflation treibt Schadenaufwand in die Höhe"Nachdem das Geschäftsjahr 2021 außergewöhnlich hoch durch Elementarschäden inFolge der Flutkatastrophe durch das Unwetter Bernd belastet war, hat sich derGeschäftsverlauf 2022 normalisiert", resümierte Klaus Endres,Vorstandsvorsitzender der KRAVAG-Gesellschaften, anlässlich derDelegiertenversammlung der KRAVAG-SACH VVaG am 29. Juni. "Wir konnten über alleSparten hinweg ein solides Beitragswachstum verzeichnen." Die gebuchtenBruttobeiträge der KRAVAG-LOGISTIC kletterten zu Ende 2022 auf 988 MillionenEuro, ein Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den Löwenanteil machtendabei nach wie vor die Kfz-Versicherungen aus, gefolgt von der Transportsparte.Gerade im Kfz-Bereich spürte der Versicherer das schwierige wirtschaftlicheUmfeld. Zwar wuchs die Zahl der bei KRAVAG-LOGISTIC versicherten Fahrzeuge trotzsinkender Fahrzeugproduktion und Neuzulassungen leicht auf 726.600."Inflationsbedingt haben wir jedoch 2022 bei den Kosten für Fahrzeugreparaturenund Ersatzteile den höchsten Anstieg seit Jahren erlebt", erklärte Endres. Dieseenormen Kostensteigerungen machten sich deutlich in einem höheren Schadenaufwandbemerkbar. Insgesamt wuchsen die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle aufrund 780 Millionen Euro. Die bilanzielle Schadenquote stieg auf 79,0 Prozent,die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) auf 95,8 Prozent.Solides Wachstum in den ersten Monaten 2023In den ersten Monaten 2023 zeichnete sich trotz nach wie vor schwierigerRahmenbedingungen eine weitere positive Geschäftsentwicklung desTransportversicherers ab. Von Januar bis Mai 2023 konnte KRAVAG-LOGISTIC 523Millionen Euro an Beiträgen verbuchen, ein Plus von 5,1 Prozent im Vergleich zumVorjahreszeitraum."KRAVAG-LOGISTIC bleibt als der Branchenspezialist auf Wachstumskurs",prophezeite Endres mit Blick auf den weiteren Verlauf des Jahres. "Unsere enge