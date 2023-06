NEW YORK, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Hennessy, der weltweit führende Cognac – eine der meistgenannten Marken im Hip-Hop – lanciert gemeinsam mit Grammy-Gewinner und Rap-Legende Nas eine limitierte Hennessy V.S Edition zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Musikstils.

Eine Kollektion einzigartiger Designs ist Hommage an die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Genres und seinem unbestreitbaren kulturellen Einfluss auf die Welt. Dazu unterstreicht die Kooperation die Verbundenheit von Hennessy mit der ganzen Community - ein vielfältiger Blend aus Pionieren, die den Hip-Hop prägten, bis zur jungen, unangepassten Garde, die das Thema ständig weiter vorantreiben.

RAP-IKONE

Seit dem Debüt seines ersten Albums Illmatic im Jahr 1994, setzte der damals gerade 20-jährige Nas neue Maßstäbe und wurde zu einer festen Größe im Hip-Hop. Der aus Queens, New York (USA), stammende Nas setzte mit fesselnden, poetischen Erzählungen über junges Leben in weniger gut situierten Stadtvierteln bewusst gegen die stereotypischen, gewalttätigen und frauenfeindlichen Themen der damaligen Zeit. Der bahnbrechende Rapper, der für seine raue Stimme, seine komplexen Reime, seine cleveren Wortspiele und seine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, bekannt ist, zählt zu den angesehensten und einflussreichsten Musikern aller Zeiten. Im Laufe seiner Karriere hat er fünfzehn, von Kritikern hochgelobte Studioalben aufgenommen. Zehn davon wurden mit Gold, Platin oder Mehrfachplatin ausgezeichnet und insgesamt über dreizehn Millionen Alben verkauft.

TIMING IST ALLES

Geboren nur ein Monat nach dem offiziellen Entstehungsdatum des Hip-Hops, wuchs Nas in einer Ära voller Veränderungen auf - er erlebte die Entwicklung des Genres in seinem Ursprung. Während dieser frühen Jahre wurde Hennessy von den florierenden, urbanen Hip-Hop Community entdeckt und erlangte Symbolkraft. Während sich andere Marken zunächst distanzierten, förderte und stärkte Hennessy die Verbindung zu seiner neuen, wachsenden revolutionären Tribe. Dementsprechend ist Hennessy heute eine, der am häufigsten in Hip-Hop-Texten genannten Getränkemarken, mit namentlichen Erwähnungen in über 2.500 Songs.