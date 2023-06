Osisko meldet Nachbesserung am Silber-Stream von Gibraltar

Montreal, 29. Juni 2023 - Osisko Gold Royalties Ltd („Osisko“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-roy ...) (OR: TSX & NYSE) freut sich, bekannt zu geben, dass sein 75%iger Silber-Stream (der „Silber-Stream“) in Bezug auf die Kupfermine Gibraltar („Gibraltar“) in British Columbia, Kanada, nachgebessert wurde. Gibraltar wird von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Taseko Mines Limited („Taseko“) betrieben.

Am 15. März 2023 meldete Taseko den Abschluss des Erwerbs einer zusätzlichen Beteiligung von 12,5 % an Gibraltar von der Sojitz Corporation, wodurch Taseko jetzt über eine effektive Beteiligung von 87,5 % verfügt.

Osisko und Taseko haben den Silber-Stream nachgebessert, um Osiskos effektiven Stream-Anteil um 12,5 % auf 87,5 % zu erhöhen. Darüber hinaus haben Osisko und Taseko auch den Schwellenwert für die degressiven Silberlieferungen erweitert, um mit Tasekos kürzlich aktualisierter Mineralreservenschätzung für Gibraltar in Einklang zu stehen. Osisko wird Taseko eine Gegenleistung von insgesamt 10,25 Millionen USD plus 50.000 CAD pro Jahr für die folgenden drei Jahre zur Verfügung stellen, um die laufenden ESG-Initiativen bei Gibraltar zu unterstützen.

Sandeep Singh, President und CEO von Osisko, sagte dazu: „Wir freuen uns, unser Silberengagement an der langlebigen Mine Gibraltar zu erhöhen und unsere Partnerschaft mit Taseko zu vertiefen. Unsere Aktionäre werden von dem erhöhten Silber-Stream in Verbindung mit den etwa eineinhalb Millionen zusätzlichen Unzen Silber profitieren, die Osisko aufgrund des erweiterten Schwellenwerts geliefert werden.“

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine „qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein mittleres Edelmetall-Royalty-Unternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 180 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5%igen Net Smelter Return Royalty auf die Mine Canadian Malartic, eine der größten Goldminen Kanadas, getragen.