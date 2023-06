NUNA BABY UND UBER GEBEN PARTNERSCHAFT MIT NUNA FÜR UBER CAR SEAT BEKANNT

Eltern und Betreuungspersonen in ausgewählten Städten können jetzt Uber-Fahrten mit Nuna Baby RAVA anfordern

SEATTLE, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Nuna Baby, das weltweit führende Unternehmen für erstklassige Babyausrüstung, hat sich mit Uber für Uber Car Seat zusammengeschlossen und bietet Eltern und Betreuungspersonen erstmals die Möglichkeit, eine Fahrt mit einem Nuna-Kindersitz anzufordern. Das Pilotprojekt wird zunächst in New York und Los Angeles starten, eine baldige Expansion in andere Städte ist geplant. Mit Uber Car Seat können Eltern und Betreuungspersonen eine Uber-Fahrt einschließlich eines Nuna RAVA-Kindersitzes reservieren. Diese praktische Funktion erspart es Eltern und Betreuungspersonen, einen eigenen Kindersitz mitbringen zu müssen und macht das Reisen einfach und sorgenfrei.