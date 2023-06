PALO ALTO, Kalifornien, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc. , der Hersteller der ikonischen Kaffeepresse mit mehr als 45.000 5-Sterne-Bewertungen in über 60 Ländern, kündigt die offizielle Markteinführung seines meist geforderten und größten Kaffeemachers aller Zeiten an: die AeroPress XL.

Kaffeeliebhaber, die auf der Suche nach noch einzigartigerem und geschmackvollerem Kaffee ohne Kaffeesatz sind, haben mit der neuen AeroPress XL ihren Wunsch erfüllt bekommen. Der neue Kaffeebereiter hat doppelt so viel Fassungsvermögen wie die AeroPress Original- und Clear-Versionen mit derselben revolutionären und patentierten Brautechnologie, die AeroPress zu einem international bekannten Namen unter Baristas und anspruchsvollen Kaffeetrinkern gemacht hat. Das neue, lang erwartete Produkt wird mit einer Mehrfachservierkanne aus kristallklarem, bruchsicheremTritan geliefert (im Wert von $19.95) und kann bis zu sechs Espresso-Style-Kaffee oder bis zu zwei Tassen Kaffee in nur einem Pressvorgang brühen. Mit diesem einzigen Kaffeebereiter auf dem Markt, der das Beste aus drei Brautechniken in einer einfach zu verwendenden Presse kombiniert, können Verbraucher in etwa einer Minute einen maßgeschneiderten, frischen Kaffee brühen.

Die AeroPress XL gesellt sich zu den AeroPress Original, AeroPress Go und AeroPress Clear als einzige Kaffeemaschinen, die sorgfältig entwickelt wurden, um ein einzigartiges und anpassbares Kaffeeerlebnis mit vollständiger Kontrolle über Mahlgrad, Temperatur und Brühzeit zu bieten. Dank des patentierten, tragbaren Designs und des unglaublich schnellen Brühprozesses ermöglichen AeroPress-Kaffeebereiter Benutzern, einzigartigen und köstlichen American, Latte, Cold Brew und Espresso-Style-Kaffee jederzeit und überall zu kreieren.

„Wir haben die Wünsche unserer Gemeinschaft nach einer AeroPress-Kaffeemaschine mit einer größeren Brühkapazität gehört und freuen uns, ihren Bedürfnissen mit der Einführung der AeroPress XL gerecht zu werden", so Geschäftsführer Gerard Meyer. „Es war für uns entscheidend, den AeroPress-Standard für das Brühen von unvergleichlichen Tassen Kaffee mit diesem neuen Modell beizubehalten, und wir freuen uns, dieses lang erwartete Produkt den Verbrauchern zu präsentieren. Es ist die perfekte Lösung für kaffeebegeisterte Familien, Mitbewohner und Bürokollegen, die mehr Tassen auf einmal brühen möchten."

Die AeroPress XL ist ab sofort in den USA bei REI und auf der Webseite aeropress.com für $79.95 erhältlich und wird in den kommenden Monaten auf Amazon, bei ausgewählten US-Einzelhändlern und internationalen Distributoren erhältlich sein.

INFORMATIONEN ZU AEROPRESS

AeroPress-Kaffeebereiter geben Kaffeeliebhabern in über 60 Ländern die Möglichkeit, ihre perfekte Tasse Kaffee überall und in etwa einer Minute zu brühen. Unsere patentierte Technologie kombiniert auf einzigartige Weise das Beste aus drei Brühtechniken in einer benutzerfreundlichen, sehr leicht tragbaren und kostengünstigen Presse. Kaffeeliebhaber bekommen mit einer AeroPress-Tasse Kaffee das volle Aroma einer French Press, die Geschmeidigkeit eines Pour-Over und die Intensität eines Espresso. Das Ergebnis ist ein ausgewogener und komplexer Geschmack, der noch lange nach dem letzten Schluck nachklingt. AeroPress-Kaffeebereiter sind bei Baristas und anspruchsvollen Kaffeetrinkern gleichermaßen beliebt und unsere über 45.000 5-Sterne-Online-Bewertungen sprechen für sich. Weitere Informationen über AeroPress finden Sie auf aeropress.com und vergessen Sie nicht, uns auf Instagram (@aeropress) und TikTok (@aeropress) zu folgen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2048721/4142205/AeroPress_Logo_high_res_black_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aeropress-inc-stellt-seinen-bisher-groWten-kaffeebereiter-vor-aeropress-xl-301867114.html