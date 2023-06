Große Dynamik auf dem Sektor der City Logistik (FOTO)

Berlin/Karlsruhe (ots) - Novelle des Postgesetzes sorgt für Diskussion / Auch

Klein- und Mittelstädte sind gefordert / LMCL künftig auch in der Schweiz



Die reibungslose Organisation innerstädtischer Logistik stellt für viele Städte

eine wachsende Herausforderung dar. Der Einklang mit Nachhaltigkeitszielen

erfordert eine vorausschauende Planung und innovative technische Lösungen. Im

Jahr 2022 wurden in Deutschland 4,15 Mrd. Pakete und allein durch die Deutsche

Post mehr als 14 Mrd. Briefe zugestellt. Auf der Last Mile City Logistics (LMCL)

in Berlin fand ein intensiver Dialog zwischen Logistikunternehmen und

KEP-Dienstleistern, innovativen Unternehmen sowie Stadtplanern und

Immobilienwirtschaft über die Zukunft der City Logistik in einem modernen

Confex-Format statt.